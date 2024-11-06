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15:51, 6 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о разочаровании ВСУ в США из-за медленных поставок оружия

NYT: в ВСУ разочарованы США из-за медленных поставок оружия и ограничений
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разочарованы в США из-за проблем с поставками оружия Киеву и ограничений по его использованию. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших украинских чиновников, военных аналитиков и дипломатов.

«Разочарование в Соединенных Штатах глубоко засело в военных частях и в Киеве из-за медленных поставок оружия и ограничений, запрещающих его использование по целям на территории России», — говорится в публикации.

Украинские эксперты также отметили, что результатом нынешней политики Киева стала проигрышная для ВСУ ситуация на фронте.

Ранее на Украине заявили, что в октябре 2024 года были зафиксированы самые большие потери территории с октября 2023 года. Они составили 490 квадратных километров.

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