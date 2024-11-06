На Украине заявили о самой большой потере с октября 2023 года

DeepState: Украина понесла самые крупные потери территории с октября 2023 года

В октябре 2024 года Украина понесла самые крупные потери территории с октября 2023 года. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс DeepState в своем Telegram-канале.

По подсчетам ресурса, за прошедший месяц Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 490 квадратных километров. По мнению аналитиков, причинами успеха Вооруженных сил (ВС) России стали дополнительная подготовка российских военных, а также ротации подразделений.

В DeepState также заявили о проблемах ВСУ с уровнем подготовки мобилизованных, степенью механизации частей и рациональным применением человеческого потенциала. «Последнее, к сожалению, становится для нас слабым местом», — подчеркнули аналитики.

Ранее газета The New York Times (NYT) заявила о самых крупных территориальных приобретениях России в конфликте с Украиной. Как утверждается, причиной продвижения ВС России стало то, что «украинские линии прогнулись под постоянным давлением».