Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в прозрачной сорочке и стрингах

Американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда предстала перед зрителями в прозрачной сорочке на широких бретелях, сквозь которую было видно ее тело. Помимо этого, исполнительница надела черные трусы-стринги и коричневый бюстгальтер на завязках. В качестве украшений Спирс выбрала несколько ожерелий. Вдобавок знаменитость распустила длинные светлые волосы.

В октябре Бритни Спирс показала фигуру в откровенном корсете. При этом она надела коричневые туфли, оформленные открытым носом, а в качестве украшений выбрала черный чокер и браслет с красными бусинами.