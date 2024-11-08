Бывший подполковник СБУ рассказал о желании мира среди украинцев

Бывший подполковник СБУ Прозоров: желание мира среди украинцев выросло в разы

Желание мира среди простых украинцев и украинских политиков выросло в разы. Об этом заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

По его словам, стремление к миру с Россией вызвано сложившейся ситуацией на фронте и охлаждением к Киеву со стороны Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что мира также хотят и простые украинцы.

«Ситуация [на фронте] у них нехорошая. Это однозначно. И вот в свете приближающейся зимы, неудач на фронте и налицо явное охлаждение со стороны стран НАТО к поддержке Украины — украинский истеблишмент начал говорить о том, что да, наверное, пора заканчивать (...). Все, народ говорит, что все, нас кинули, давайте останавливать [боевые действия]», — отметил экс-сотрудник СБУ.

Ранее Прозоров рассказал, что многие украинцы не поддерживают «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий. Он подчеркнул, что в плане Зеленского нет ни слова о мире.