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09:14, 8 ноября 2024Бывший СССР

Экс-подполковник СБУ раскритиковал «план победы» Зеленского

Экс-подполковник СБУ Прозоров раскритиковал «план победы» Зеленского
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Многие украинцы не поддерживают «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, так как он подразумевает продолжение боевых действий. Об этом заявил экс-подполковник Службы безопасности республики (СБУ) Василий Прозоров, передает РИА Новости.

По его словам, в плане Зеленского нет ни слова о мире, вместо этого в нем перечислены просьбы к западным странам о предоставлении Киеву ракет и военного контингента, «чтобы склонить Россию к миру». Прозоров также заявил, что за помощь Украина будет рассчитываться с Западом недрами и пахотными землями.

«Судя по тому, с кем я общаюсь на Украине, опять же, комментарии [в интернете], опять же, статьи, народ так, мягко говоря, негативно отнесся к этому плану. Потому что, спрашивается, а смысл [для Киева] был тогда этой войны? Если мы все недра отдаем Западу, чтобы воевать с Россией. Так может, надо было отдать все России вначале и не воевать с ними?» — задался вопросом Прозоров.

Ранее в Верховной Раде заявили о бессмысленности «плана победы» Зеленского после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Сообщается, что Украине нужны инициативы без расчета на западных партнеров.

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