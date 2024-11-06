В Раде заявили о бессмысленности «плана победы» Зеленского после победы Трампа на выборах

Гончаренко: Украине нужен план непобедимости, а не «план победы» Зеленского

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США Украине нужны инициативы без расчета на западных партнеров, как это было с «планом победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно засунуть себе в... Нам нужен собственный план непобедимости. И немедленно», — написал нардеп.

Украинский парламентарий также выразил мнение, что порядок при Трампе будет основан «не на правилах, а на договоренностях». В связи с этим, по словам Гончаренко, Киев должен показывать Вашингтону, «что он имеет и для чего нужен».

Утром 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он подчеркнул, что ценит приверженность американского политика подходу «мир через силу».