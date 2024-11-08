Biology Letters: чернобыльские лягушки оказались неуязвимы для радиации

Международная группа ученых обнаружила, что виды лягушек, обитающих в чернобыльской зоне отчуждения, неузявимы для радиации, которая не влияет на их скорость старения. Работа опубликована в журнале Biology Letters.

Согласно исследованию, возраст и скорость старения восточной лягушки (Hyla orientalis), живущей в зонах с высоким уровнем радиации, оказались неотличимы от аналогичных параметров у лягушек, обитающих в контрольных зонах, не подвергшихся радиационному загрязнению. Также не выявлено различий в уровнях кортикостерона, гормона, отвечающего за реакцию на стресс, в зависимости от уровня радиации.

Для исследования ученые использовали метод оценки поглощенной радиации, основанный на анализе радиации окружающей среды, а также содержания цезия в мышцах и стронция в костях лягушек. В ходе полевых работ, проведенных с 2016 по 2018 год, специалисты отобрали более 200 самцов восточной лягушки из 14 точек вдоль градиента радиоактивного загрязнения. Это позволило провести исследование на территориях, варьирующихся от наиболее загрязненных участков планеты до зон с нормальным фоном радиации. Все пойманные особи были доставлены в полевую лабораторию.

Для определения возраста лягушек ученые использовали метод подсчета линий роста на костях, формирующихся ежегодно, аналогично годовому приросту у деревьев. Скорость старения оценивали по длине теломер — последовательностей ДНК на концах хромосом, которые укорачиваются при каждом делении клетки. Этот показатель считается маркером старения. Измерение уровня кортикостерона позволило определить влияние стресса на животных.

Исследование показало, что текущий уровень радиации в Чернобыле не оказывает значительного негативного влияния на возраст и старение лягушек, что подчеркивает роль Чернобыльской зоны отчуждения как убежища для диких животных, нуждающегося в сохранении.