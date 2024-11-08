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00:30, 8 ноября 2024Из жизни

Чиновник снял на видео секс с десятками жен министров

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom  

В Экваториальной Гвинее генеральный директор Национального агентства по финансовым расследованиям переспал с десятками жен высокопоставленных чиновников. Об этом пишет Africanews.

Скандал разразился после того, как в сеть попали около 400 видеороликов, в которых 54-летний Балтасар Энгонга занимается сексом с женщинами в своем кабинете и других офисах. По данным нигерийского издания Daily Post, среди любовниц чиновника, в частности, оказалась его невестка, сестра президента страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого, а также жены 20 министров.

Видео обнаружили во время расследования коррупции внутри ведомства, возглавляемого Энгонгой. Они утекли в сеть и теперь распространяются гвинейцами через мессенджеры. Власти призывают граждан прекратить пересылку этих роликов и утверждают, что все видео были записаны с согласия женщин, поэтому обвинить чиновника не в чем.

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Вице-президент Экваториальной Гвинеи уже заявил, что во всех кабинетах госслужащих будут установлены системы видеонаблюдения, чтобы не допустить подобных скандалов в дальнейшем.

Ранее мэра бразильского города Минасу засняли во время секса с двумя женщинами. Запись была обнародована перед очередными выборами.

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