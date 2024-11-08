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15:26, 8 ноября 2024Забота о себе

Диетолог рассказала о плюсах холодца

Диетолог Мухина: холодец поддержит здоровье суставов и укрепит иммунитет
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Холодец при умеренном употреблении может быть полезен для здоровья, рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Плюсы этого блюда она назвала в беседе с Life.

Мухина объяснила, что холодец готовится на основе мясного бульона, в котором содержится выделяющийся в процессе длительно варки коллаген — белок, важный для здоровья суставов, кожи, волос и ногтей.

Вещества глюкозамин и хондроитин, которые содержатся в колодце, также полезны для суставов: они способствуют уменьшению симптомов остеоартрита и обеспечивают защиту хрящевой ткани. Кроме того, употребление белка в правильных количествах помогает восстанавливать ткани и поддерживать мышечную массу, добавила Мухина.

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Добавление специй в холодец укрепит иммунитет — чеснок, лук, перец и зелень могут повысить защитные функции организма благодаря содержанию антиоксидантов и витаминов, обратила внимание специалистка. В свою очередь, желатин в составе блюда может улучшить пищеварение: он удерживает воду в кишечнике, способствует нормализации стула, укрепляет слизистую оболочку желудка и кишечника, говорит диетолог. Наконец, подчеркнула Мухина, это сытное блюдо может помочь контролировать аппетит и снизить чувство голода.

При этом диетолог уточнила, что лучше всего есть холодец из нежирного мяса (курицы или индейки). Его можно добавлять в рацион несколько раз в неделю, причем порция должна составлять около 100-150 граммов.

Ранее диетолог Виктория Безнебеева назвала наименее вредные новогодние угощения. Специалист предложила заменить традиционные более вредные ингредиенты в праздничных блюдах на их полезные аналоги.

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