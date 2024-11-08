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19:02, 8 ноября 2024Экономика

Доля золота в резервах России достигла максимума за четверть века

Золотые резервы России в октябре впервые превысили $200 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, выросла и их доля в международных активах страны. Об этом со ссылкой на данные Центробанка сообщает РИА Новости.

В предыдущем месяце стоимость вложений РФ в золото также находилась на историческом максимуме в 199,8 миллиарда долларов, но теперь прибавила еще четыре процента.

Увеличилась и доля драгметалла в общей структуре резервов — с 31,5 до 32,9 процента. Новый уровень оказался максимальным с ноября 1999 года, то есть за четверть века.

Значительное присутствие золота в международных резервах России не только позволяет стране сохранять макроэкономическую стабильность, но и позволяет зарабатывать на фоне продолжающейся во второй половине 2024 года роста его стоимости. Как отмечают эксперты, при необходимости его можно использовать в обход санкций — например, при расчетах с Индией или Китаем.

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