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10:37, 16 августа 2024Экономика

Важность золота в резервах России объяснили

РИА Новости: доля золота в международных резервах России достигла 29,8 %

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Значительное присутствие золота в международных резервах России не только позволяет стране сохранять макроэкономическую стабильность, но и дает возможность прилично зарабатывать, приводит РИА Новости комментарий эксперта рынка драгоценных металлов Алексея Вязовского, связанный с рекордным ростом стоимости таких резервов.

На 1 августа она достигла пятого в мире показателя в 179,6 миллиарда долларов (подорожание связывают с ростом котировок золота на мировых рынках), его доля в резервах составила 29,8 процента, напоминает агентство.

Специалист отметил, что, хотя указанный заработок и является во многом бухгалтерским, при сильной необходимости его можно использовать в обход санкций — например, по свопам с Индией или Китаем.

Рекордную отметку 2,5 тысячи долларов драгметалл в ходе торгов на бирже Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, преодолел около двух недель назад. Несмотря на волатильность мировых рынков аналитики Goldman Sachs по-прежнему придерживаются прогноза, согласно которому золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году.

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      Дмитрий Воронин
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