Важность золота в резервах России объяснили

РИА Новости: доля золота в международных резервах России достигла 29,8 %

Значительное присутствие золота в международных резервах России не только позволяет стране сохранять макроэкономическую стабильность, но и дает возможность прилично зарабатывать, приводит РИА Новости комментарий эксперта рынка драгоценных металлов Алексея Вязовского, связанный с рекордным ростом стоимости таких резервов.

На 1 августа она достигла пятого в мире показателя в 179,6 миллиарда долларов (подорожание связывают с ростом котировок золота на мировых рынках), его доля в резервах составила 29,8 процента, напоминает агентство.

Специалист отметил, что, хотя указанный заработок и является во многом бухгалтерским, при сильной необходимости его можно использовать в обход санкций — например, по свопам с Индией или Китаем.

Рекордную отметку 2,5 тысячи долларов драгметалл в ходе торгов на бирже Comex, являющейся подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, преодолел около двух недель назад. Несмотря на волатильность мировых рынков аналитики Goldman Sachs по-прежнему придерживаются прогноза, согласно которому золото подорожает до 2,7 тысячи долларов за унцию в 2025 году.