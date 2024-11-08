Двое военных сели пожизненно за массовое убийство жителей в Волновахе

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за массовое убийство жителей в Волновахе в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Контрактники Станислав Рау и Антон Сопов в конце октября 2023 года расстреляли семью Капканец из девяти человек, среди которых были двое детей. Мотивом расправы стал бытовой конфликт.
Осужденные не признали вину и собираются обжаловать приговор, пишет «Коммерсантъ».
30 октября сообщалось, что Верховный суд Якутии приговорил к пожизненному лишению свободы 60-летнего жителя Мирного, который расстрелял из ружья четырех человек.