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14:58, 8 ноября 2024Силовые структуры

Двое военных сели пожизненно за массовое убийство жителей в Волновахе

Суд дал пожизненный срок двум военным Рау и Сопову за убийство 9 жителей ДНР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил двух военных к пожизненным срокам за массовое убийство жителей в Волновахе в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

Контрактники Станислав Рау и Антон Сопов в конце октября 2023 года расстреляли семью Капканец из девяти человек, среди которых были двое детей. Мотивом расправы стал бытовой конфликт.

Осужденные не признали вину и собираются обжаловать приговор, пишет «Коммерсантъ».

30 октября сообщалось, что Верховный суд Якутии приговорил к пожизненному лишению свободы 60-летнего жителя Мирного, который расстрелял из ружья четырех человек.

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