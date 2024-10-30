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18:46, 30 октября 2024Силовые структуры

Россиянина приговорили к пожизненному сроку за расправу над соседом и свидетелями

Житель Якутии получил пожизненный срок за убийство 4 людей из охотничьего ружья

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Якутии приговорил к пожизненному лишению свободы 60-летнего жителя Мирного, который расправился с четырьмя людьми при помощи ружья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину признали виновным по статье 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, все произошло в ночь на 15 октября 2023 года. Осужденный, находясь в состоянии опьянения, пришел домой к соседу и на фоне неприязненных отношений выстрелил ему в живот из охотничье-промыслового самозарядного ружья ТОЗ-87. После этого злоумышленник, желая избавиться от свидетелей, выстрелил в другого мужчину и двух женщин, проживавших в том же доме.

Ранее в Московской области мужчину приговорили к пожизненному сроку за расправу над двумя людьми и кражу. Отбывать наказание он будет в колонии особого режима.

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      Олеся Мицкевич
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