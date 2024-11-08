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12:13, 8 ноября 2024Мир

Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

Эрдоган: Турция рассчитывает вместе с Трампом преодолеть кризис вокруг Украины
Семен Александров (редактор)
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Турция рассчитывает при сотрудничестве с новой администрацией США преодолеть кризис вокруг Украины. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

«Наши ожидания от нашего союзника США известны. Мы сталкиваемся со многими испытаниями, в первую очередь с палестинским вопросом и украинским кризисом. Преодолеть их можно при сотрудничестве Турции и США. Я надеюсь, что с президентством Трампа кризисы на региональном и глобальном уровнях закончатся», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара так же работала с Трампом во время его предыдущего президентского срока. По его словам, время от времени между Турцией и США возникают разногласия, но их партнерство не подлежит обсуждению.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предсказал, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления Трампа в должность президента страны.

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