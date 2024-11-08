Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

Эрдоган: Турция рассчитывает вместе с Трампом преодолеть кризис вокруг Украины

Турция рассчитывает при сотрудничестве с новой администрацией США преодолеть кризис вокруг Украины. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает TRT Haber.

«Наши ожидания от нашего союзника США известны. Мы сталкиваемся со многими испытаниями, в первую очередь с палестинским вопросом и украинским кризисом. Преодолеть их можно при сотрудничестве Турции и США. Я надеюсь, что с президентством Трампа кризисы на региональном и глобальном уровнях закончатся», — сказал он.

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара так же работала с Трампом во время его предыдущего президентского срока. По его словам, время от времени между Турцией и США возникают разногласия, но их партнерство не подлежит обсуждению.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предсказал, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления Трампа в должность президента страны.