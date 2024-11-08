Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:50, 8 ноября 2024Мир

Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине при Трампе

Орбан: США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации Трампа
Семен Александров (редактор)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Такой сценарий предсказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Это острая проблема, на фронте Украина терпит военное поражение, США собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается, что он ненавидит войну», — сказал глава венгерского правительства.

Политик отметил, что выход США из конфликта на Украине будет сложной задачей, поскольку в течение двух лет «они убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы». По его словам, поменять это направление политики будет непросто.

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      В российском городе родители заморили двухлетнюю дочь голодом и попали под арест

      «Земля ушла из-под ног». Российского штурмовика внезапно вернули домой с одной целью. Что об этом известно?

      Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

      Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

      Украинский мобилизационный реестр стал нарушать права многодетных отцов

      Бывшего замминистра российского региона заподозрили во взятках на 60 миллионов рублей

      Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

      Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

      Сестра Гуфа отреагировала на сообщения о попытках рэпера перегрызть электронный браслет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше