Орбан предсказал выход США из конфликта на Украине при Трампе

Орбан: США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации Трампа

США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Такой сценарий предсказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Это острая проблема, на фронте Украина терпит военное поражение, США собираются выйти из этой войны. О Трампе много чего говорят, но есть одна вещь, в которой никто не сомневается, что он ненавидит войну», — сказал глава венгерского правительства.

Политик отметил, что выход США из конфликта на Украине будет сложной задачей, поскольку в течение двух лет «они убеждали мир в том, что война и санкции — это хорошо, а сторонники мира глупы». По его словам, поменять это направление политики будет непросто.

Ранее Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы на выборах президента США Дональда Трампа. По его словам, в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Киеву. Он подчеркнул, что если США перестанут финансировать Вооруженные силы Украины, то, скорее всего, Европа также остановит помощь Киеву.