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09:41, 8 ноября 2024Мир

ФБР сообщило адвокату Трампа о прослушке со стороны китайских хакеров

CNN: ФБР сообщило адвокату Трампа о прослушке его телефона китайскими хакерами
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило адвокату избранного президента США Дональда Трампа Тодду Бланшу о прослушке его телефона китайскими хакерами. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

«На прошлой неделе ФБР сообщило адвокату Тодду Бланшу, что хакерам удалось получить некоторые голосовые записи и текстовые сообщения с его телефона, но ни одна из этих данных не была связана с Трампом», — пишет издание со ссылкой на собеседника.

По данным источника, хакерам удалось получить доступ к переписке Бланша с семьей. После произошедшего адвокат сменил телефонный номер. Согласно публикации, хакеры также попытались атаковать самого Трампа и его приближенных, в том числе избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса. Среди подвергнутых атаке лиц оказались сотрудники избирательного штаба кандидата от Демократической партии Камалы Харрис, а также члены администрации действующего американского лидера Джо Байдена.

Ранее ФБР опубликовало заявление, в котором обвинило иранских хакеров в похищении внутренних документов избирательного штаба Трампа.

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