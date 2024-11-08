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21:10, 8 ноября 2024Мир

ФБР заявило о подготовке в Иране убийства Трампа

AP: ФБР утверждает, что неназванный участник КСИР планировал убийство Трампа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

ФБР сообщило, что неназванный источник Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) планировал убийство победившего на выборах президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

«Минюст в пятницу (8 ноября — прим. «Ленты.ру») раскрыл уголовные обвинения о предотвращенном заговоре с целью убийства Трампа перед президентскими выборами», — отмечает агентство.

В переданных в суд материалах говорится, что неназванный чиновник КСИР в сентябре прошлого года поручил своему контакту составить план слежки и последующего убийства Трампа. Другие подробности не уточняются.

Ранее в США 74-летнего американца Пола Гавеносиса задержали по подозрению в угрозах убийством Трампу. Ему были предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве на автостоянке в Пенсильвании.

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