В США задержали угрожавшего Трампу убийством американца

WTAJ: в США задержали мужчину по подозрению в угрозах убийством Трампу

Стражи порядка задержали 74-летнего американца Пола Гавеносиса по подозрению в угрозах убийством кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом сообщил телеканал WTAJ.

Отмечается, что мужчине предъявлены обвинения в террористических угрозах и хулиганстве на стоянке в Пенсильвании. Гавеносис пытался получить пропуск на парковку рядом с местом проведения предвыборного митинга Трампа. В какой-то момент он заявил о намерениях убить кандидата в президенты США. Очевидец инцидента сообщил о произошедшем в полицию.

Стражи порядка допросили подозреваемого. Сначала мужчина заявил, что угрожал убийством в шутку, однако затем подтвердил серьезность своих намерений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп не будет играть в гольф до окончания предвыборной кампании из-за угрозы его жизни. «Директор Секретной службы США Рональд Роу сообщил ему, что во время игры федеральные агенты не смогут в полной мере обеспечить его безопасность», — передает телеканал NBC News.