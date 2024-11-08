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09:55, 8 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ изъяла тонну кокаина

ФСБ изъяла тонну кокаина, попавшего в РФ транзитом по пути в Европу
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки кокаина в Европу через территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Российские спецслужбы изъяли тонну наркотика, который переправлялся из Латинской Америки в европейскую страну. Еще в октябре на российско-латвийской границе был обнаружен грузовик с пустым высокотехнологичным тайником. Сотрудники правоохранительных органов установили наблюдение за ним на территории России. В результате слежки в Ленинградской области с поличным были взяты двое граждан с Балканского полуострова, когда они прятали в тайник автомобиля 984 килограммовых брикета с кокаином.

До задержания балканцы успели выгрузить 20 килограммов наркотика в лесу Гатчинского района, предназначавшиеся российским наркодилерам для распространения на территории страны. Координаты тайника они отправили сообщникам, которые попались силовикам при извлечении брикетов с кокаином. Ими оказались гражданин Эстонии и двое граждан России.

Общая стоимость изъятого на черном рынке превышает 3,5 миллиарда рублей. В отношении пяти задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Суд выдал санкцию на их арест.

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