За контрабанду тонны кокаина ФСБ задержала международную группировку

ФСБ: за контрабанду тонны кокаина арестованы 5 членов международного картеля

Сотрудники ФСБ задержали в Ленинградской области пятерых членов международного наркокартеля за контрабанду в Европу тонны латиноамериканского кокаина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Преступная группировка состояла из граждан Балканских стран, Эстонии и России. Они арестованы в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

В октябре на российско-латвийской границе силовики обратили внимание на грузовик с пустым высокотехнологичным тайником и установили за ним наблюдение на территории России. В результате слежки в Ленинградской области с поличным были взяты двое граждан с Балканского полуострова, когда они грузили в тайник автомобиля 984 килограммовых брикета с кокаином.

До задержания иностранцы успели спрятать 20 килограммов наркотика в лесу Гатчинского района, а координаты тайника отправили российским наркодилерам. Их задержали при извлечении брикетов с кокаином. Ими оказались гражданин Эстонии и двое граждан России.

Общая стоимость изъятой тонны кокаина на черном рынке превышает 3,5 миллиарда рублей. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.