Изъятая ФСБ в Ленинградской области тонна кокаина попало на видео

ФСБ показала видео поимки контрабандистов с тонной кокаина в Ленобласти

ФСБ показала оперативное видео задержания членов международного наркокартеля и изъятие у них тонны кокаины в Ленинградской области. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны спецназовцы и двое подозреваемых в контрабанде, которые находятся в фургоне грузовика. Мужчинам надевают наручники и кладут на пол складского помещения. В тайнике грузовика находят спрятанные брикеты с кокаином. Их выкладывают на землю. Еще троих задерживают в лесу, у них была сумка с брикетами.

Силовики задержали пятерых членов международного наркокартеля за контрабанду в Европу тонны латиноамериканского кокаина. Преступная группировка состояла из граждан Балканских стран, Эстонии и России. Они арестованы в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном обороте наркотиков.

В октябре на российско-латвийской границе силовики обратили внимание на грузовик с пустым высокотехнологичным тайником и установили за ним наблюдение на территории России. В результате слежки в Ленинградской области с поличным были взяты двое граждан с Балканского полуострова, когда они грузили в тайник автомобиля 984 килограммовых брикета с кокаином.

До задержания иностранцы успели спрятать 20 килограммов наркотика в лесу Гатчинского района, а координаты тайника отправили российским наркодилерам. Их задержали при извлечении брикетов с кокаином. Ими оказались гражданин Эстонии и двое граждан России.

Общая стоимость изъятой тонны кокаина на черном рынке превышает 3,5 миллиарда рублей. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.