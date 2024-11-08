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14:42, 8 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала еще одного россиянина за сотрудничество с украинской разведкой

В Ярославской области ФСБ задержала мужчину за сотрудничество с Украиной
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ярославской области сотрудники ФСБ задержали 28-летнего местного жителя за сотрудничество с украинской разведкой. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УФСБ по региону.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его отправили под стражу.

По версии следствия, фигурант сам установил контакт с представителем запрещенной в России организации, которая используется Главным управлением разведки Министерства обороны Украины в их целях. В результате кураторы давали ему задания о сборе и передаче информации о российских военных объектах.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Крыма за передачу Украине информации о военных объектах в Феодосии.

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