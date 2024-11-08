ФСБ задержала россиянина за передачу Украине информации о военных объектах

В Феодосии ФСБ задержала мужчину за передачу Киеву информации о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Крыма за передачу Украине информации о военных объектах в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его отправили под стражу. Во время допроса задержанный уже признал свою вину.

По версии следствия, мужчина по своей инициативе установил контакт с Главным управлением разведки Минобороны Украины и стал передавать информацию о расположении военных объектах в Феодосии и средств противовоздушной обороны (ПВО) на полуострове в целом. За это фигурант получал вознаграждение.

Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Украине информации об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов.