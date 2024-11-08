Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:38, 8 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине информации о военных объектах

В Феодосии ФСБ задержала мужчину за передачу Киеву информации о военных объектах
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Крыма за передачу Украине информации о военных объектах в Феодосии. Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Его отправили под стражу. Во время допроса задержанный уже признал свою вину.

По версии следствия, мужчина по своей инициативе установил контакт с Главным управлением разведки Минобороны Украины и стал передавать информацию о расположении военных объектах в Феодосии и средств противовоздушной обороны (ПВО) на полуострове в целом. За это фигурант получал вознаграждение.

Ранее в Мордовии сотрудники ФСБ задержали местного жителя за передачу Украине информации об оборонных предприятиях и местах прохождения военных грузов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Я думаю, мы поговорим». Трамп допустил возможность беседы с Путиным

      Власти Саратова рассказали о повреждениях в результате атаки БПЛА

      Панарин достиг отметки в 800 набранных очков в НХЛ

      Названа страна максимального давления со стороны США при Трампе

      Экс-подполковник СБУ раскритиковал «план победы» Зеленского

      Звезда КВН раскрыл влияние Маслякова на его жизнь

      Стало известно о прибытии под Харьков группы мобилизованных солдат ВСУ под конвоем

      Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

      На МКАД произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

      Apple изобрела умный ремешок

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше