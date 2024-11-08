Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

Житель Крыма признал вину в передаче Украине информации о военных объектах

32-летний житель Крыма признал вину в передаче Украине информации о российских военных объектах. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина рассказал, что подвергся влиянию пропаганды из-за проукраинских Telegram-каналов и в какой-то момент стал испытывать сочувствие к украинской власти. По его словам, ему постоянно приходили сообщения с предложением о сотрудничестве с Киевом и однажды он согласился.

Кураторы стали давать ему задания, а вознаграждение переводили на криптокошелек. В частности, задержанный по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.

О задержании фигуранта сотрудниками ФСБ сообщалось ранее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и отправили под стражу.