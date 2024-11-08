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09:28, 8 ноября 2024Силовые структуры

Признание крымчанина в сотрудничестве с украинской разведкой попало на видео

ФСБ показала видео с признанием крымчанина в передаче данных Украине
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Крыма и его признание в сотрудничестве с украинской разведкой. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как спецназовцы хватают водителя грузовика, кладут его на землю, а затем в наручниках привозят в управление ФСБ. Мужчина говорит, что постоянно в мессенджерах боты предлагают сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он в какой-то момент списался с куратором и получил задание передавать данные о местонахождении военных объектов в Феодосии, за что ему отправляли деньги на криптокошелек.

Крымчанин дал признательные показания и рассказал, что по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.

О задержании фигуранта сотрудниками ФСБ сообщалось ранее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и отправили под стражу.

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