Признание крымчанина в сотрудничестве с украинской разведкой попало на видео

ФСБ показала видео с признанием крымчанина в передаче данных Украине

Начало событий в новости Задержанный за передачу Украине информации о военных объектах житель Крыма признал вину

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Крыма и его признание в сотрудничестве с украинской разведкой. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как спецназовцы хватают водителя грузовика, кладут его на землю, а затем в наручниках привозят в управление ФСБ. Мужчина говорит, что постоянно в мессенджерах боты предлагают сотрудничество с украинскими спецслужбами. Он в какой-то момент списался с куратором и получил задание передавать данные о местонахождении военных объектов в Феодосии, за что ему отправляли деньги на криптокошелек.

Крымчанин дал признательные показания и рассказал, что по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины намеренно проезжал рядом с нефтебазой и морским портом в Феодосии со включенной геолокацией.

О задержании фигуранта сотрудниками ФСБ сообщалось ранее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и отправили под стражу.