Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:24, 8 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской террористической организацией

В Татарстане ФСБ задержала мужчину за участие в террористической организации
Варвара Митина (редактор)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 35-летнего местного жителя за участие в украинской террористической организации. Об этом сообщает «Татар-информ».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Он уже во всем признался и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, фигурант сам вступил в переписку с представителем украинской террористической организации. Он хотел помогать им в совершении диверсий в Татарстане. Мужчина также передавал данные о расположении объектов оборонной промышленности и военкоматов в Набережных Челнах. Правоохранители выяснили, что россиянин сделал тайник в лесу, в котором спрятал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Крыма за передачу Украине информации о военных объектах в Феодосии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о гибели российского генерала в зоне СВО

      В российском городе родители заморили двухлетнюю дочь голодом и попали под арест

      «Земля ушла из-под ног». Российского штурмовика внезапно вернули домой с одной целью. Что об этом известно?

      Российский бизнес начал борьбу с Центробанком

      Известная модель с сестрой и 61-летней матерью снялись в одинаковых откровенных нарядах

      Украинский мобилизационный реестр стал нарушать права многодетных отцов

      Бывшего замминистра российского региона заподозрили во взятках на 60 миллионов рублей

      Алиев заявил о желании Запада сделать Армению «голубем мира»

      Эрдоган понадеялся на конец украинского кризиса при Трампе

      Сестра Гуфа отреагировала на сообщения о попытках рэпера перегрызть электронный браслет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше