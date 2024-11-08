ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинской террористической организацией

В Татарстане ФСБ задержала мужчину за участие в террористической организации

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали 35-летнего местного жителя за участие в украинской террористической организации. Об этом сообщает «Татар-информ».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»). Он уже во всем признался и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, фигурант сам вступил в переписку с представителем украинской террористической организации. Он хотел помогать им в совершении диверсий в Татарстане. Мужчина также передавал данные о расположении объектов оборонной промышленности и военкоматов в Набережных Челнах. Правоохранители выяснили, что россиянин сделал тайник в лесу, в котором спрятал компоненты для изготовления самодельного зажигательного устройства.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 32-летнего жителя Крыма за передачу Украине информации о военных объектах в Феодосии.