Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

Гарик Сукачев заявил, что был лишен водительских прав незаконно

Рок-музыкант Гарик Сукачев прокомментировал лишение его водительских прав. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Артист заявил, что постановление суда «незаконно и необоснованно». Он подчеркнул, что в ходе рассмотрения дела были выявлены множественные нарушения закона как со стороны сотрудников ДПС, так и самого мирового судьи.

Сукачев отметил, что широко распространяемая информация о его «пьяной езде» не соответствует действительности. «Я был действительно остановлен поздно ночью, выезжающим с заправки. Но такая остановка сотрудниками ДПС не была вызвана моей "подозрительной ездой"», — сказал музыкант, отметив, что был «абсолютно трезв».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов, «неудовлетворенные результатами освидетельствования, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», от которого исполнитель отказался.

В заключение музыкант потребовал прекратить распространение недостоверной информации, порочащей его честь.

Ранее стало известно, что Гарика Сукачева лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.