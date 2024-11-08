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14:00, 8 ноября 2024Культура

Гарик Сукачев отреагировал на лишение водительских прав

Гарик Сукачев заявил, что был лишен водительских прав незаконно
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Гарик Сукачев

Гарик Сукачев. Фото: Oleg Spiridonov / Globallookpress.com

Рок-музыкант Гарик Сукачев прокомментировал лишение его водительских прав. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Артист заявил, что постановление суда «незаконно и необоснованно». Он подчеркнул, что в ходе рассмотрения дела были выявлены множественные нарушения закона как со стороны сотрудников ДПС, так и самого мирового судьи.

Сукачев отметил, что широко распространяемая информация о его «пьяной езде» не соответствует действительности. «Я был действительно остановлен поздно ночью, выезжающим с заправки. Но такая остановка сотрудниками ДПС не была вызвана моей "подозрительной ездой"», — сказал музыкант, отметив, что был «абсолютно трезв».

Он добавил, что сотрудники правоохранительных органов, «неудовлетворенные результатами освидетельствования, без каких-либо на то оснований и предпосылок, используя свое положение, стали настаивать на прохождении медицинского освидетельствования», от которого исполнитель отказался.

В заключение музыкант потребовал прекратить распространение недостоверной информации, порочащей его честь.

Ранее стало известно, что Гарика Сукачева лишили прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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