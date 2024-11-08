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13:21, 8 ноября 2024Мир

Глава Еврокомиссии осудила нападения на израильских футбольных фанатов в Амстердаме

Фон дер Ляйен возмутилась подлыми нападениями на граждан Израиля в Амстердаме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен возмутилась нападениями на израильских футбольных фанатов в Амстердаме. Об этом она заявила на своей странице в социальной сети X.

«Возмущена вчерашними подлыми нападениями на граждан Израиля в Амстердаме», — написала она.

Глава ЕК отметила, что обсуждала этот вопрос с премьер-министром Нидерландов Диком Шуфом.

«Я решительно осуждаю эти неприемлемые действия. Антисемитизму нет места в Европе. И мы полны решимости бороться со всеми формами ненависти», — заключила она.

Ранее израильская армия отменила спасательную миссию в Амстердаме. В Минобороны уточнили, что данное решение было принято «в соответствии с директивой».

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