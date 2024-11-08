Израильская армия отменила спасательную миссию в Амстердаме

ЦАХАЛ: Израиль отменил спасательную миссию в Амстердаме

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отменила спасательную миссию в Амстердаме. Об этом стало известно из заявления пресс-службы израильской армии, опубликованного на официальном сайте Минобороны страны.

«Ни одно подразделение ЦАХАЛ в Амстердам не поедет», — говорится в сообщении.

В израильском оборонном ведомстве уточнили, что данное решение было принято «в соответствии с директивой».

Ранее стало известно, что ЦАХАЛ проведет операцию из-за нападения на израильтян в Амстердаме после футбольного матча. В израильской армии отметили, что в миссии будут задействованы спасательные и медицинские группы, а также грузовые самолеты.