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10:23, 8 ноября 2024Мир

Израиль решил провести спасательную операцию из-за нападения на израильтян в Амстердаме

ЦАХАЛ: Израиль проведет операцию из-за нападения на израильтян в Амстердаме
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: X / iAnnet / Reuters

Израиль проведет спасательную операцию из-за нападения на израильтян в Амстердаме после футбольного матча. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает ТАСС.

«После серьезных и жестоких инцидентов против израильтян в Амстердаме, по указанию политического руководства и в соответствии с оценкой ситуации, ЦАХАЛ готовится немедленно развернуть спасательную операцию при координации правительства Нидерландов», — утверждается в сообщении пресс-службы.

По данным ЦАХАЛ, в операции будут задействованы спасательные и медицинские группы, а также грузовые самолеты. Миссию возглавит командование тыла, в ней примут участие израильские органы безопасности и армейские подразделения.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме люди в масках и с флагами Палестины напали на израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс». Израильских болельщиков ловили и избивали.

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