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21:21, 8 ноября 2024Мир

Глава Еврокомиссии ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины

Фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Киева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Petr Stojanovski / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ушла от прямого ответа на вопрос о дальнейшей поддержке Украины в случае прекращения помощи со стороны США. Ее слова приводит РИА Новости.

Политик напомнила, что у Евросоюза есть Фонд Украины в размере 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь, а также согласованный партнерами по G7 кредит на ту же сумму, но в долларах США. Она добавила, что эти средства позволят поддержать Киев до 2026 года.

«Кроме того, мне кажется, что в США должны понимать, что Россия угрожает не только европейской безопасности, но и глобальному порядку, она наращивает сотрудничество с такими странами, как Иран, КНДР и Китай», — добавила фон дер Ляйен.

Аналогично уклонился от прямого ответа глава Евросовета Шарль Мишель, указав на принцип «ничего по Украине без украинцев» и назвав его важным и в будущем. По его словам, если Европа «пошлет России сигнал» о слабости, он может быть истолкован некоторыми другими странами «как возможность нарушать международное право».

Ранее кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс заявил, что новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен намерен готовить Европейский союз к военной конфронтации с Россией и к «самым непредвиденным военным сценариям».

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