Глава МИД Израиля срочно отправится в Нидерланды из-за атак на израильтян в Амстердаме

Глава МИД Израиля Саар отправится в Нидерланды из-за инцидента в Амстердаме

Глава МИД Израиля Гидеон Саар срочно отправится в Нидерланды из-за инцидента с атаками на израильтян в Амстердаме. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Гидеон Саар отправится со "срочным дипломатическим визитом" в Нидерланды после нападения в Амстердаме на болельщиков футбольного клуба "Маккаби" из Тель-Авива», — утверждается в сообщении.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что Тель-Авив проведет спасательную операцию из-за нападений на болельщиков.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме люди в масках и с флагами Палестины ловили и избивали израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс».