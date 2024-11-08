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12:31, 8 ноября 2024Мир

Глава МИД Израиля срочно отправится в Нидерланды из-за атак на израильтян в Амстердаме

Глава МИД Израиля Саар отправится в Нидерланды из-за инцидента в Амстердаме
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Гидеон Саар

Гидеон Саар. Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава МИД Израиля Гидеон Саар срочно отправится в Нидерланды из-за инцидента с атаками на израильтян в Амстердаме. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

«Министр иностранных дел Гидеон Саар отправится со "срочным дипломатическим визитом" в Нидерланды после нападения в Амстердаме на болельщиков футбольного клуба "Маккаби" из Тель-Авива», — утверждается в сообщении.

Ранее в пресс-службе израильской армии сообщили, что Тель-Авив проведет спасательную операцию из-за нападений на болельщиков.

В ночь на 8 ноября в Амстердаме люди в масках и с флагами Палестины ловили и избивали израильтян после поражения израильской футбольной команды в матче против клуба «Аякс».

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