Глава российского региона рассказал о поручении ликвидировать диаспоры

Курганский губернатор Шумков: полтора года назад дал сутки на ликвидацию диаспор

Глава Курганской области Вадим Шумков рассказал, что полтора года назад распорядился ликвидировать диаспоры за сутки. Его слова приводит телеканал «Царьград».

По словам Шумкова, некоторые жители региона сочли его заявление резким, однако, по мнению губернатора, поручение было правильным.

«Я сказал, что такие диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы, то есть автоматически быть снятыми с учета как юрлица. Это не жестко, это правильно. Потому что страна, которая хочет, чтобы в ней было безопасно и уютно, должна себя защищать», — рассказал чиновник.

Шумков добавил, что в Курганской области почти нет мигрантов, так как регион является транзитным для рабочей силы — иностранные работники едут через область работать на север.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мигранты не будут вызывать неприятия у жителей страны, если они изучат ее законы и начнут их соблюдать.