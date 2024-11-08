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11:59, 8 ноября 2024Россия

Изнасиловавшие россиянку вагнеровцы подписали контракт и снова уехали на СВО

Ura.ru: изнасиловавшие девушку вагнеровцы из Заречного снова уехали на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Участники ЧВК «Вагнер», которые изнасиловали девушку в городе Заречный Свердловской области, подписали контракты и снова уехали в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно Ura.ru от супруги одного из обвиняемых.

Как отметила россиянка, контракты вагнеровцам предложили еще в августе. Уголовное дело в отношении мужчин было прекращено, подчеркнула жена одного из них.

Потерпевшей такое решение не понравилось. «Они меня изнасиловали, а их отпустили туда? Я просто в шоке! Где справедливость?!» — возмутилась она.

Нападение на жительницу Свердловской области произошло зимой. Подозреваемых вагнеровцев через некоторое время задержали в Первоуральске.

Ранее сообщалось, что в городе Облучье Еврейской автономной области (ЕАО) суд приговорил к двум годам условно бывшего бойца ЧВК «Вагнер» 38-летнего Андрея Шерстяных, который напал с кочергой на полицейских, приехавших спасать младенца.

ЖЗЛ
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