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16:08, 8 ноября 2024Экономика

Известная российская актриса объяснила нежелание переезжать в Москву

Актриса Анна Завтур объяснила нежелание переезжать в Москву любовью к Петербургу
Полина Кислицына (Редактор)
Анна Завтур

Анна Завтур. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская актриса Анна Завтур рассказала, что, несмотря на то, что ей приходится по несколько раз в неделю ездить из Санкт-Петербурга, переезжать в Москву она не хочет. Причину она объяснила в интервью журналу Hello.

Актриса, снявшаяся в сериалах «Лихие» и «Цикады», призналась, что у нее особые чувства к Петербургу. «Люблю сесть в машину и поехать куда-нибудь подальше. Например, на Финский залив. Питер — это чистый кайф. Раньше думала, что перееду жить в Москву. А потом поняла, что нет», — добавила она.

Между тем Завтур отметила, что с нетерпением ждет, когда в 2027 году запустят высокоскоростную железнодорожную магистраль, чтобы добираться из одной столицы в другую можно было всего за два часа.

Ранее в ноябре олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что считает Москву красивейшим городом.

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