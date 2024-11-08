Известная российская актриса объяснила нежелание переезжать в Москву

Актриса Анна Завтур объяснила нежелание переезжать в Москву любовью к Петербургу

Известная российская актриса Анна Завтур рассказала, что, несмотря на то, что ей приходится по несколько раз в неделю ездить из Санкт-Петербурга, переезжать в Москву она не хочет. Причину она объяснила в интервью журналу Hello.

Актриса, снявшаяся в сериалах «Лихие» и «Цикады», призналась, что у нее особые чувства к Петербургу. «Люблю сесть в машину и поехать куда-нибудь подальше. Например, на Финский залив. Питер — это чистый кайф. Раньше думала, что перееду жить в Москву. А потом поняла, что нет», — добавила она.

Между тем Завтур отметила, что с нетерпением ждет, когда в 2027 году запустят высокоскоростную железнодорожную магистраль, чтобы добираться из одной столицы в другую можно было всего за два часа.

Ранее в ноябре олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заявила, что считает Москву красивейшим городом.