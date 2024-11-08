Ким Кардашьян обругали в сети за роскошную рекламу ее бренда после избрания Трампа

Пользователи сети обругали американскую телезвезду Ким Кардашьян за роскошную рекламу ее бренда Skims после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя предпринимательница записала ролик, посвященный запуску новой коллекции пижам. В рекламной кампании, снятой в роскошном особняке, приняли участие актрисы Кейт Хадсон, Голди Хоун, а также актер Оливер Хадсон. Так, на размещенных кадрах знаменитости запечатлены за приготовлением ужина, который включал в себя лобстеры и пудинги.

Многие поклонники Кардашьян не оценили ее работу, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я люблю Ким, но сейчас не время», «Ты как будто оторвана от реальности», «Это невероятно бестактно, учитывая выборы», «Тем временем многие люди не могут позволить себе такие продукты», «Реклама, вызывающая отвращение», — возмущались они.

Ранее пользователи сети также раскритиковали Ким Кардашьян за выход в свет с крестом принцессы Дианы.