Китай пообещал помощь в строительстве автомобильного завода в Сибири

Чемезов: китайский автоконцерн может помочь открыть завод в Сибири

Один из крупных китайских автоконцернов пообещал помощь в строительстве нового завода в России. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, его цитирует РИА Новости.

Общаясь со студентами МАИ в рамках пятого Всероссийского форума «Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства», Чемезов рассказал о недавней командировке в КНР. По его словам, делегация побывала на передовом производстве с тысячей роботов и почти полным отсутствием людей.

«Мы с ними договорились, что постараемся построить такой же завод где-нибудь у нас, может быть, в Подмосковье или в Сибири... Они готовы нам помочь», — пояснил он.

Ранее стало известно, что основные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом» будут сделаны в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями. Полностью российскими из наиболее затратных узлов машины должны стать только операционная система «Атом ОС», интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и платформа. Китайские партнеры также помогут с созданием проекционного дисплея на лобовое стекло и системы терморегуляции тяговой батареи.

Крупнейший в мире производитель автомобилей с электродвигателем китайская BYD договорилась о строительстве в Турции завода мощностью 150 тысяч электрокаров и гибридов в год. По словам министра промышленности и технологий Турции Мехмета Каджыра, китайская компания инвестирует в республику около миллиарда долларов. На предприятии будет работать около пяти тысяч человек. Работу начнут в 2026 году.