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18:47, 8 июля 2024Экономика

Китай построит в Турции автозавод стоимостью миллиард долларов

Китайский автопроизводитель BYD договорился о строительстве завода в Турции

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Крупнейший в мире производитель автомобилей с электродвигателем, китайская BYD договорилась о строительстве в Турции завода мощностью в 150 тысяч электрокаров и гибридов в год. Об этом со ссылкой на министра промышленности и технологий Турции Мехмета Каджыра сообщает РИА Новости.

В рамках проекта китайская компания инвестирует в республику около миллиарда долларов. Предполагается, что на предприятии будет работать около пяти тысяч человек. Запустить работу компания намерена в 2026 году.

Глава ведомства напомнил, что Турция занимает третье место в Европе по производству автомобилей, объем экспорта превышает 35 миллиардов долларов. Соглашение с BYD позволит переходить к производству экологически чистых видов транспорта.

Турция начала продажи своего первого электромобиля год назад. Модель Togg выпускается в версиях седан и внедорожник. В марте того же года Анкара ввела пошлину в размере 40 процентов на импорт китайских электромобилей.

Ранее агентство Bloomberg, которое на прошлой неделе анонсировало сделку, отмечало, что завод в Турции позволит китайскому гиганту упростить доступ на премиальный европейский рынок.

BYD впервые опередила американскую компанию Tesla по числу проданных автомобилей в четвертом квартале прошлого года. При этом китайский производитель выпускает сравнимое количество гибридных моделей.

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      Платон Щукин
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