В Турции захотели собирать автомобили главного конкурента Tesla

Bloomberg: на западе Турции построят автомобильный завод BYD за $1 млрд

В провинции Маниса на западе Турции построят автомобильный завод китайской компании BYD. О намерениях запустить производство автомобилей главного конкурента Tesla со ссылкой на официальных лиц республики сообщает Bloomberg.

Стоимость предприятия, где захотели собирать электрокары самого популярного китайского бренда, оценивается в миллиард долларов. Источники издания полагают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит о сделке в понедельник, 8 июля.

Новый завод может облегчить BYD доступ на рынки Евросоюза, с которым у Турции заключено соглашение о таможенном союзе. Неделей ранее ЕС повысил тарифы на импорт китайских электромобилей до 48 процентов.

BYD практически не представлена в Европе — единственное предприятие, которое есть у компании в регионе, расположено в Венгрии. Также у производителя электрокаров есть площадки в Таиланде, строится завод в Бразилии. В ближайшее время BYD может построить завод в Мексике.

В четвертом квартале 2023 года американская компания Tesla впервые уступила лидерство своему конкуренту, китайскому автопроизводителю BYD, по количеству проданных электромобилей. За период с октября по декабрь Tesla во всем мире реализовала 484 507 электромобилей, что на 11 процентов больше показателя третьего квартала. Однако BYD за три последних месяца 2023 года продала 526 409 электромобилей и сумела обойти конкурента.

Аналитики Bloomberg отмечают, что пока по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, американская компания обгоняет китайскую, но и здесь разрыв может вскоре сократиться. Одним из главных преимуществ китайского концерна является то, что компания производит собственные аккумуляторы для электромобилей. Компания занималась этим еще до выхода на авторынок — BYD стала первым китайским поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Motorola и Nokia.