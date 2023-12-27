Tesla предсказали потерю лидерства на рынке электромобилей

Bloomberg: Tesla может уступить первенство по продажам электромобилей BYD из КНР

Американская компания Tesla, крупнейший производитель электромобилей в мире, может потерять первенство на рынке в ближайшее время. Уже в текущем квартале лидер может уступить место китайскому концерну BYD, пишет Bloomberg.

Аналитики отмечают, что пока по ряду ключевых показателей, включая выручку, прибыль и рыночную капитализацию, американская компания обгоняет китайскую, но и здесь разрыв может вскоре сократиться. В следующем году доходы Tesla от продаж электрокаров достигнут 114 миллиардов долларов против 112 миллиардов у BYD.

Одним из главных преимуществ китайского концерна является то, что компания производит собственные аккумуляторы для электромобилей. Компания занималась этим еще до выхода на авторынок — BYD стала первым китайским поставщиком литий-ионных аккумуляторов для Motorola и Nokia.

Изменение позиций на рынке станет поворотным моментом для индустрии, поскольку подтвердит растущее влияние Китая в глобальной автопромышленности. «Конкурентная среда в автоиндустрии изменилась. Теперь дело не в размере и наследии автомобильных компаний, а в скорости, с которой они могут внедрять инновации», — объясняет глава китайских операций шэньчжэньского хедж-фонда Snow Bull Capital, который инвестировал в обе компании, Бриджет Маккарти.

В середине декабря стало известно об отзыве двух миллионов автомобилей Tesla в США — компания объяснила это необходимостью обновить систему безопасности автопилота.