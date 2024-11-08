Кладоискатель нашел редчайшие золотые монеты возрастом 2000 лет

В Великобритании выставили на продажу редчайшие монеты I века нашей эры

В Великобритании выставили на продажу шесть редчайших монет возрастом две тысячи лет. Об этом пишет Oxford Mail.

Золотые монеты, отчеканенные в период с пятого года до нашей эры по десятый год нашей эры, нашел кладоискатель рядом с деревней Стендлейк в графстве Оксфордшир. Они были изготовлены племенем добуннов в период правления вождя Бодуока.

Добунны переселились в Британию с континента в конце I века до нашей эры. Они обитали на территориях современных графств Глостершир, Херефордшир, Оксфордшир, Уэст-Мидлендс и на юго-востоке Уэльса.

Монеты были признаны властями сокровищем, однако позже возвращены кладоискателю. Он намерен продать их на аукционе в декабре. На монетах отчеканено имя Бодуока, они находятся в очень хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в графстве Сомерсет редчайшую древнеримскую монету III века нашей эры, стоимость которой эксперты оценили в восемь тысяч фунтов. Она была отчеканена во время правления римского императора Караузия.