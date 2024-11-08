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14:32, 8 ноября 2024Интернет и СМИ

Комик с ТНТ посетил Монако и почувствовал себя лохом

Комик Амарян описал впечатления от Монако словами «лохом почувствовал себя»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Гурам Амарян

Гурам Амарян. Кадр: страница «ШАСТУН» во «ВКонтакте»

Популярный комик, участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян посетил Монако и описал впечатления словами «таким лохом почувствовал себя». Подробностями он поделился в шоу «Цитаты», запись которого доступна во «ВКонтакте».

Комик рассказал, что недавно ездил в Монако на один день, чтобы поиграть в казино. «Меня Монте-Карло приземлил очень сильно. Я себя там таким лохом почувствовал», — высказался о поездке в эту страну Амарян.

По словам юмориста, поездку в Монте-Карло нужно тщательно планировать. «Я с таксофона вызывал такси, я не мог час уехать, я просто стоял. (...) Если ты летишь, надо прям продумать, кто тебя встречает, машина чтобы была», — пояснил комик.

В мае 2023 года Амарян раскрыл самый большой заработок, который он получал за корпоратив. Комик признался, что однажды ему заплатили 1,5 миллиона рублей за выступление на новогоднем мероприятии. Вместе с тем он назвал этот корпоратив самым отвратительным в карьере.

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