Перед началом специальной военной операции (СВО) у президента США Джо Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По словам Кулебы, за два дня до начала российской спецоперации у него была встреча с президентом США Джо Байденом. На столе у американского лидера он увидел папку, в которой было «четко написано, что Украина погибнет».
То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет
При этом экс-глава украинского дипведомства подчеркнул, что Байден всем сердцем переживал за судьбу Украины. Кулеба убежден, что Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден. «Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в его сердце. Он очень проникся нашей судьбой», — заявил Кулеба.
Конфликт с Россией невозможно было предотвратить
По словам экс-главы МИД Украины, конфликт Киева с Москвой невозможно было предотвратить, только отсрочить. На вопрос о том, могла ли республика «сделать больше внутри страны, а партнеры — снаружи», дипломат ответил отрицательно.
Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше
Кулеба обвинил западных партнеров в недостаточном усилении Украины перед началом вооруженного конфликта с Россией. По его словам, Киев требовал от Запада введения превентивных санкций против Москвы, но получил отказ из-за опасений эскалации.
США призвали Зеленского записать видеозавещание
В конце октября в интервью телеканалу ТСН Кулеба рассказал, что США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО.
Экс-министр пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут ликвидировать. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.
Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.