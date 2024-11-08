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20:06, 8 ноября 2024Бывший СССР

Кулеба рассказал, что до начала СВО нашел у Байдена документ о судьбе Украины. О чем в нем говорилось?

Кулеба заявил, что нашел у Байдена до СВО документ о поражении Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Перед началом специальной военной операции (СВО) у президента США Джо Байдена оказался документ от американских спецслужб о падении Киева. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, за два дня до начала российской спецоперации у него была встреча с президентом США Джо Байденом. На столе у американского лидера он увидел папку, в которой было «четко написано, что Украина погибнет».

То есть разведка, военные, политические аналитики, ЦРУ — все были единодушны: Украина погибнет

Дмитрий Кулебаэкс-глава МИД Украины

При этом экс-глава украинского дипведомства подчеркнул, что Байден всем сердцем переживал за судьбу Украины. Кулеба убежден, что Киеву повезло, что на момент начала спецоперации президентом был именно Байден. «Это единственный президент США с 1991 года, для которого Украина была не просто точкой на карте, а точкой в ​​его сердце. Он очень проникся нашей судьбой», — заявил Кулеба.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конфликт с Россией невозможно было предотвратить

По словам экс-главы МИД Украины, конфликт Киева с Москвой невозможно было предотвратить, только отсрочить. На вопрос о том, могла ли республика «сделать больше внутри страны, а партнеры — снаружи», дипломат ответил отрицательно.

Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить немного во времени, чтобы подготовиться лучше

Дмитрий Кулебаэкс-глава МИД Украины

Кулеба обвинил западных партнеров в недостаточном усилении Украины перед началом вооруженного конфликта с Россией. По его словам, Киев требовал от Запада введения превентивных санкций против Москвы, но получил отказ из-за опасений эскалации.

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США призвали Зеленского записать видеозавещание

В конце октября в интервью телеканалу ТСН Кулеба рассказал, что США попросили президента Украины Владимира Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО.

Фото: Evan Vucci / Reuters

Экс-министр пояснил, что Вашингтон обратился к Зеленскому с такой просьбой из-за опасений, что его могут ликвидировать. «США накануне [СВО] были уверены, что Украина проиграет», — сообщил Кулеба.

Также, по его словам, западные страны призывали украинского лидера готовиться к созданию правительства в изгнании и партизанской войне.

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