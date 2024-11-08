Квартиру россиянина раскопали в поисках реки

В Мурманске квартиру перекопали из-за прорыва трубы

В Мурманске квартиру местного жителя буквально перекопали в поисках реки — она текла под полом из-за прорванной трубы, сообщает издание Baza.

Житель квартиры на первом этаже дома на Привокзальной улице полгода назад услышал, что под полом журчит вода. Прибывшие сотрудники коммунальной службы установили, что внизу прорвало трубу, и обязали предоставить доступ к объекту. Трубу починили, но квартира стала похожа на археологические раскопки.

Активисты «Народного фронта» обратились в прокуратуру и Министерство государственного жилищного и строительного надзора области с просьбой обязать управляющую компанию привести разрушенную квартиру и дом в надлежащее состояние. Жильцы дома также жалуются на запах канализации, проваливающиеся полы и испорченные коммуникации.

Ранее пять этажей дома в поселке имени Каширина города Чебаркуль Челябинской области буквально затопило водопадом из-за прорванной трубы.