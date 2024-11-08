Лаврова поприветствовали словами «как жизнь молодая» и пошутили про изоляцию России

Глава МИД Конго Гакоссо Лаврову: дорогой Сергей Викторович! Как жизнь молодая?

Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову на русском языке и пошутил над заявлениями о дипломатической изоляции России. Слова африканского дипломата передает РИА Новости.

«Дорогой Сергей Викторович! Как жизнь молодая?» — сказал Гакоссо по-русски.

Глава конголезской дипломатии назвал прошедший в октябре саммит БРИКС дипломатическим успехом Москвы.

«Хотел бы также приветствовать дипломатический успех России на международной арене, потому что многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции. И все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани», — сказал он.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что у Москвы нет противоречий практически ни с одной страной Африки, а уровень взаимной симпатии и доверия очень высокий.

