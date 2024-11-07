Путин оценил отношения России с Африкой

Путин: у России нет противоречий практически ни с одной африканской страной

У России нет противоречий практический ни с одной страной Африки. В истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, рассказал президент РФ Владимир Путин на 21-м ежегодном заседании клуба «Валдай» в Сочи, трансляция доступна на сайте мероприятия.

«Я соглашусь с вами в том, что у нас нет противоречий практически ни с одной африканской страной. И уровень доверия, такой симпатии взаимной — очень высокий», — уточнил он.

По словам Путина, Россия «никогда не занималась эксплуатацией африканских народов, никогда не занималась чем-то антигуманным». Президент добавил, что у РФ «очень высокий уровень доверия и симпатии практически с каждой африканской страной». Россия всегда поддерживала африканцев в борьбе за независимость и суверенитет, заключил Путин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что третий саммит Россия — Африка планируется провести на Африканском континенте через два-три года. По словам дипломата, 9-10 ноября в Сочи пройдет первая встреча министров иностранных дел России и Африки. Он уточнил, что РФ и Африку объединяет большая совместная программа.