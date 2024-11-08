Макрон заявил о невозможности Европы быть «травоядной»

Макрон: после переизбрания Трампа Европа не может быть «травоядной»

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США говорит о том, что Европа больше не может быть «травоядной». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит издание Politico.

«Для меня все просто. Мир состоит из травоядных и плотоядных. Если мы решим остаться травоядными, то хищники победят, а мы станем для них рынком сбыта», — сказал Макрон.

По словам одного из европейских дипломатов, после победы Трампа у президента Франции может появиться новый смысл жизни в качестве лоббиста независимого Евросоюза.

В сентябре Трамп заверил, что у него есть «очень амбициозный» план, который «гарантирует» окончание украинского конфликта, но раскроет он его только в случае победы. Раскрыть детали своего плана экс-президент США отказался из опасений, что он не сможет его реализовать. Он подчеркнул, что важная часть инициативы заключается в неожиданности.