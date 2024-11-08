Медведчук спрогнозировал поведение Зеленского после победы Трампа

Медведчук: Зеленский станет миротворцем после победы Трампа на выборах

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынудит президента Украины Владимира Зеленского стать миротворцем в попытке понравиться новому главе Белого Дома. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский уже примеряет на себя одежду миротворца и повторяет перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — написал политик.

Однако, как отмечает Медведчук, в миролюбивые интенции Зеленского никто не верит, как и в миролюбие Запада.

Ранее Медведчук говорил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».