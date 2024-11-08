Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 8 ноября 2024Бывший СССР

Медведчук спрогнозировал поведение Зеленского после победы Трампа

Медведчук: Зеленский станет миротворцем после победы Трампа на выборах
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вынудит президента Украины Владимира Зеленского стать миротворцем в попытке понравиться новому главе Белого Дома. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Зеленский уже примеряет на себя одежду миротворца и повторяет перед зеркалом американскую улыбку, стараясь понравиться Трампу», — написал политик.

Однако, как отмечает Медведчук, в миролюбивые интенции Зеленского никто не верит, как и в миролюбие Запада.

Ранее Медведчук говорил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Он напомнил, что разделение на русских и украинцев отсутствовало, «когда Русь была разделена между Золотой Ордой и Западом в лице Польско-Литовского княжества».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии недовольны хаосом в Берлине в день приезда Зеленского. Там требуют посчитать убытки от визита

      Непристойный образ популярной блогерши у алтаря вызвало споры в сети

      Популярному блогеру-транссексуалу пришла повестка из военкомата

      Потасовка с участием военного следователя в российском городе попала на видео

      Водопад уничтожил квартиры жителей российского города

      Названы излюбленные города российских айтишников

      Медведчук спрогнозировал поведение Зеленского после победы Трампа

      На Украине понадеялись на действия «президента-джокера» Трампа

      В Германии предрекли конец Зеленскому

      В регионе России захотели запретить продавать топливо на АЗС одной категории граждан

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше