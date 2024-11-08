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01:00, 9 ноября 2024Мир

Международный уголовный суд начнет расследование против собственного главного прокурора

Reuters: МУС начнет расследование против прокурора Керима Хана
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Керим Хан

Керим Хан. Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Международный уголовный суд (МУС) начнет расследование против собственного прокурора Керима Хана по обвинению в домогательствах. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Руководящий орган Международного уголовного суда начнет внешнее расследование в отношении своего главного прокурора Карима Хана по факту предполагаемых сексуальных домогательств», — отмечается в публикации.

Агентство уточнило, что Хану предложено сложить с себя полномочия на время разбирательства. Сам прокурор отрицает обвинения, он попросил внутренний надзорный орган МУС расследовать ситуацию.

Источник издания сообщил, что внешнее расследование согласовала Ассамблея стран-участниц МУС 7 ноября. Также рассматривается запрос Хана на выдачу ордера на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, израильского министра обороны и лидеров ХАМАС. Главный прокурор утверждает, что обвинения против него совпали с кампанией дезинформации против его офиса.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС сообщила, что Хан несколько раз пытался повлиять на ход дела о домогательствах. По данным издания, предполагаемые попытки «удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично». Хан отрицает предъявленные обвинения.

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