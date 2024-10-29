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01:56, 29 октября 2024Мир

В Британии сообщили о попытках прокурора МУС замять дело о домогательствах

The Guardian: прокурор МУС Хан пытался повлиять на ход дела о домогательствах

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан несколько раз пытался повлиять на ход дела о домогательствах, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники среди бывших и действующих сотрудников МУС.

«Предполагаемые попытки удержать женщину от официального предъявления исков имели место в телефонных звонках и лично», — сообщается в публикации.

При этом Хан отрицает предъявленные обвинения. Как он утверждает, МУС подвергается атакам из-за своих решений, добавив, что за 30 лет работы никто не подавал подобных жалоб.

Ранее Карим Хан заявил, что тот факт, что МУС в Гааге был вынужден выдать ордер на «арест» президента России Владимира Путина, вызывает сожаление. Он добавил, что МУС продолжает расследования в связи с конфликтом на Украине.

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      Маргарита Пименова
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